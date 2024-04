Pse nuk u bë pjesë e Dancing With The Stars/ Flet Nevina Shtylla

Moderatorja Nevina Shtylla ka zbuluar pse nuk u bë pjesë e Dancing With the Stars.

E ftuar në emisionin më të ri të Bora Zemanit, moderatorja shpejgoi se gjatë asaj periudhe ishte pjesë e dy programeve impenjative dhe e kishte të pamundur të ishte pjesë e spektaklit të kërcimit.

Por premtoi se do të ishte pjesë e Dancing With The Stars 3.

“Gjithmonë spekulohet. Ku ka diskutime ka dhe thashetheme. Nuk ka patur asgjë përfundimtare për të qenë pjesë e Dancing.

Kisha 2 programe impenjative dhe ishte e pamundur në atë moment.

Pres ftesën për edicionin e tretë. Nëse vjen Valdrini vij dhe unë”, tha Nevina Shtylla.