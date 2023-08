Pse fansat mendojnë se pas gjyqit të “bujshëm” Depp do të ribashkohet me Kate Moss?

Ndërkohë që pritet vendimi i padisë së diskutueshme mes Johnny Depp dhe Amber Heard, disa fansa besojnë se pas përfundimit të saj, Depp do të ribashkohet me ish-partneren e tij, Kate Moss, e cila dëshmoi në favor të tij.

Modelja ikonë e viteve ’90, e cila në periudhën 1994-1997 kishte krijuar me aktoren një nga çiftet më “cool” në botën e spektaklit, përmes një video telefonat tregoi se ish-partneri nuk e ka shtyrë asnjëherë të rrëzohej nga shkallët. duke shtuar në fakt se në një aksident ajo ka nxituar për t’i ofruar kujdes mjekësor.

Pas paraqitjes së Moss në gjyq, madje edhe në internet, shpërthyen thashethemet për lidhjen e tyre. Një fans shkroi: “Pse Kate Moss vendosi të dëshmojë? A e do ende Johnny-n? Shpresoj dhe e besoj”. Një tjetër komentoi: “Shpresoj që pasi të ketë mbaruar e gjithë kjo, Johnny do ta kuptojë se duhet të martohet me Kate. “Shpresoj që ai ta thërrasë atë dhe ta kërkojë të dalim në një takim.”

Edhe pse aktori 58-vjeçar është kapur nga kamerat në disa momente të dyshimta me avokatin e tij, mbizotëron mendimi se ai mbetet beqar. Moss, megjithatë, dihet se ka qenë në një lidhje me kontin dhe fotografin gjerman Nikolai von Bismarck për gjashtë vjet. Sido që të jetë, një buzëqeshje u krijua në fytyrën e Depp-it kur gjatë gjyqit u shfaq në ekran ish-partneri i tij, ndonëse askush nuk mund ta dijë, të paktën për momentin, nëse bëhet fjalë për një lidhje dashurie të pashlyer apo kënaqësi, sepse ai siguroi një tjetër aleat në betejën e tij të vështirë gjyqësore.