Pse Ellen DeGeneres i dha fund emisionit të saj?

Një ditë më parë, moderatorja legjendare Ellen DeGeneres bëri me dije se do i japë fund emisionit të saj, pas 19 sezonesh të suksesshme. Ndërsa sot, Ellen dha arsyet e këtij vendimi.

“Kjo shfaqje ka qenë përvoja më e madhe e jetës sime dhe jua kam borxh të gjithëve. Kështu që faleminderit, faleminderit, faleminderit. Dua që të dini se kam menduar për këtë vendim. U ula me të për një kohë, meditova mbi të.

Unë fola me Portia, fola me veten time. E vërteta është se unë gjithmonë i besoj instikteve të mia. Instinkti im më tha se është koha. Me gjithë seriozitet, unë me të vërtetë jam ndjerë sikur sezoni i ardhshëm ishte koha e duhur për t’i dhënë fund këtij kapitulli mahnitës”, tha moderatorja.