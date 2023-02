Produksionit të BBV i del 'zbuluar' skenari, kjo është surpriza e veçantë dhe këngëtarja e njohur që do...

Zbulohet surpriza e veçantë në spektaklin e BBVK për nder të pavarsisë. Sonte është Prime i radhës në BBVK dhe si përherë me një mbrëmje e gjatë me shumë zhvillime.

Por sonte ka festë të dyfishtë brenda shtëpisë, sepse banorët dhe të gjithë shikuesit kanë shumë për të festuar.

Me rastin e përvjetorit të Pavarësisë së Kosovës banorët do të kenë muzike dhe atmosferë të jashtëzakonshme brenda shtëpisë ku do ta shijojnë edhe të gjithë shikuesit.

Leonora Jakupi do të jetë artistja që do të kujdeset sonte për atmosferen brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Por, kjo nuk do të jetë surpriza e vetme që do të ndodhë sonte.

Grupi “Shamikuqet”, defatoret dhe valltaret e Ferizajit do të jenë sonte në Big Brother VIP Kosova, për nder të 15 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës.