Princi Harry flet sërish për vdekjen e nënës së tij, Diana: Dhimbja më ‘përpinte brenda’

Kanë kaluar pothuajse 27 vjet nga vdekja princeshës, Diana, e cila humbi jetën pas një aksidenti tragjik në Paris më 31 gusht 1997.

Për Princin Harry, i cili ende nuk kishte mbushur 12 vjeç, ishte një dhimbje e madhe që shënoi gjithë jetën e tij. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, të xhiruar gjatë vizitës në shoqatën “Scotty’s Little Soldiers” në Londër, ai tregon:



“Në fillim nuk doja të flisja për këtë sepse më trishtonte shumë”. Më pas ai shpjegon se e kishte kuptuar që shtypja e emocioneve shumë është gjë e mire se me kalimin e kohës dhimbja mund t’ju ‘përpijë brenda’.

Në fillim ti e bind veten se personi që ke humbur do të të shohë të trishtuar por me kalimin e kohës e kupton se ai njeri do të të shohë të lumtur dhe duke vazhduar jetën përpara”-tha ai.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Kujtojmë që princ Harry edhe në librin e tij autobiografik, ‘Spare’ zbuloi detaje nga vdekja e nënës së tij. Ai tregoi momentin kur mori vesh për aksidentin tragjik nga i ati i tij.

“Biri im mamaja jote ka pësuar një aksident. Kur e çuan në spital ishte në gjendje të rëndë dhe fatkeqësisht nuk ia doli”-shkruhej në libër.

Në të njëjtat faqe, Duka i Sussex-it thotë gjithashtu se nuk pranonte në asnjë mënyrë se kishte humbur nënën e tij dhe se si djalë kishte menduar shpesh se princesha nuk e kishte humbur vërtet jetën aksident, por thjesht fshihej.