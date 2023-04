Pretendohet që janë biseda të Kiarës: Ja si qëndron e vërteta për mesazhet virale

Disa mesazhe që pretendoheshin se ishin shkëmbyer mes Kiarës dhe personit që pretendohet se menaxhonte më parë Instagramin e Luizit u bënë virale në TikTok, por miqtë/familjarët që menaxhojnë Instagramin e Kiarës mohuan çdo pretendim.

Në mesazhe shkruhet se Kiara ka firmosur një kontratë me produksionin e “Big Brother VIP Albania” në lidhje me pagesën e saj si banore e re e BBVA.

“Këto biseda që po qarkullojnë në rrjet, janë TË RREME. Nuk ka patur një komunikim nga Kiara me personin në fjalë,” shkruhet në Instagramin e moderatores.

Kiara Tito u bë sërish pjesë e shtëpisë së “Big Brother VIP” së bashku me Efin, Ronaldo Sharkën dhe Bledi Manen.

Rihyrja e saj u pasua me diskutime të shumta, kryesisht për sjelljen ndryshe ndaj Luizit dhe raportin me Efin, me të cilën u pajtua sot.