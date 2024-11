Pranoi ndarjen nga Sara Hoxha, Ledri Vula habit me deklaratën: Kam bërë s*ks me një fanse

Reperi i njohur Ledri Vula, teksa ka dhënë një intervistë, ka rrëfyer detaje nga jeta e tij personale dhe profesionale. Mirëpo ajo që ra mjaft në sy ishte një përgjigjje që artisti dha kundrejt një pyetje pikante.

Teksa u pyet nga moderatorja nëse ka fjetur me ndonjë fanse, reperi u përgjigj se e ka bërë por nuk preferoi të ndante detaje të tjera.

“Kush ka qenë ajo vajza Ledri?” “Ca të të thotë vëllai jot ty tani,” tha ai duke qeshur.

Kjo përgjigje e tij u prit me humor nga moderatorja e cila shtoi se mendon që “çdo vajzë që Ledri ka fjetur ka qenë një fanse e tij” dhe se reperi e pohoi këtë në njëfarë mënyre duke thënë “ashtu është”.



Ndër të tjera reperi ka thyer heshtjen dhe ka folur për herë të parë për ndarjen nga partnerja e tij Sara Hoxha, me të cilën ka edhe një vajzë, Poin.

Artisti është shprehur se nëse Sara do të kishte qenë më private për jetën e tyre personale, mund të ishin bashkë sot.

Ledri Vula rrëfeu se ndarja në fillim ishte e vështirë për vajzën e tyre, por theksoi se kur ia shpjeguan e pranoi.

“Kur vjen Poi në Prishtinë, s’ka vend për asnjë tjetër, as për vajzë, ndonjë shoqe të Poit po. Nuk e vras mendjen për komentet, kam qejf të lexoj të mirat.

Ndoshta po të kishte qenë Sara më private, sot mund të kishim qenë edhe bashkë nuk i dihet… Nuk i duhet kurrë domethënë,

Në fillimin ishte shumë e vështirë për Poin. Kur ia kemi shpjeguar Poit ndarjen, ka qenë pranuese. Ka thënë: ‘Java ime me mamin, java ime me babin’. Për ndarjen më vjen keq vetëm Poin, për gjë tjetër jo. Tani po rritet me më shumë dashuri”, u shpreh ai në “Mirëmbrëma yje”.

“Do të krijosh familje tjetër? “Nuk e di, unë vdes për Poin. Do të kisha qejf që Poi të kishte dy motra, edhe djalë. Por për momentin jam mirë me Poin, por nuk i dihet jetës. Gjithmonë ka vend për dashuri, jam i dashur dhe djalë familjar”, u shpreh Ledri Vula.

Reperi raportohet se ka krijuar një romancë me Rina Zaitin. Dyshja janë parë shpesh në shoqërinë e njëri-tjetrit, por asnjëri nuk ka reaguar publikisht rreth thashethemeve që qarkullojnë për jetën e tyre private.