"Poshtërsirë…"/ Agravon debati mes Erjolës dhe Meritonit

Pavarësisht se jashtë shtëpisë së BBV, Erjola dhe Meritonin ishin miq, banesa në të njëjtën shtëpi ka sjellë debate të shumta mes dyshes.

Mbrëmjen e sotme, Erjola dhe Meritoni, janë përfshirë në një debat të ashpër teksa gjendeshin në oborr. Ajo që duket se ka shqetësuar Erjolën është pikërisht ironia e përdorur nga ana e Meritoni, i cili shprehet se sheh banoren finaliste dhe fituese.

Erjola: Do kisha preferuar do mos zhvilloj me ty fare këtë bisedë sepse kam hallet mia. Në një moment të dytë do vi me gjithë kënaqësi që ta zhvillojmë më shumë këtë bisedë. Por jam pak e ngarkuar për gjërat e mia. Kaq.

Meritoni: Okej, mirë.

Erjola: Faleminderit për mirëkuptimin.

Meritoni: Të lutem. Edhe unë të shoh finaliste edhe fituese me të thënë të drejtën.

Erjola: Nuk të pyeta opinionin tënd ironik sic je vet kokë e këmbë dhe je një poshtërsirë kur unë të them që jam e ngarkuar, flet si pulë e vogël. Jepi një kartë identiteti vetes tënde se të ka humbur.