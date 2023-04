“Populli do drejtësi”, Efi i thyen vezën në kokë Kristit pas thyerjes së rregullave

Prova e javës që ju është kërkuar banorëve të BBV, ka ngjallur mjaft diskutime midis tyre. Jori gjatë pasdites së sotme ka diskutuar me Qetsorin ku janë përfshirë dhe banorët e tjerë, e ndërsa Efi ka goditur me vezë Kristin. Konkurrentja e BBV Jori ka kërkuar Qetsorit drejtësi të barabartë për të gjithë pasi Kristi ka thyer rregullat. “Populli do drejtësi. Ti ke bërë gabim që nuk i ka thyer vezën presidentit”, ka thënë Jori duke iu referuar Kristit, i cili ka rolin e presidentit.

Pas thirrjes së Jorit, Efi ka goditur me vezë Kristin, duke u duartrokitur nga konkurrentët.

Ky veprim i Efit bëri që Kristi të acarohej dhe të debatonte me të, duke e quajtur atë njeri pa karakter dhe pa identitet. “Jeni të paaftë, S’dini të bëni debat dhe veproni kështu”.

Pas Kristit ka reaguar dhe Kiara ku është munduar të qetësoj situatën, duke ju drejtuar Efit. “Pse i gjuajte aq fort, ai nuk e pranon këtë gjë”.

Dhe më pas ajo i ka kërkuar Kristit ta marri më me sportivitet këtë situatë. Pas debatit me banorët Kristi ka qëndruar i vetëm gjatë pishinës.