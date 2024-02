"Po të mos isha unë, do kishe dalë", plas mes Sarës dhe Fatjonit: Kjo ishte bomba e...

Sara dhe Fatjoni kanë pasur disa keqkuptime më njëri-tjetrin, nga ku kanë filluar dhe gërricjet mes tyre.

Sara shprehet se ajo e ka shpëtuar Fatjonin në zinxhir dhe po të mos ishte ajo, Fatjoni do kishte dalë në BBV3. Fatjoni i dëmtuar me akull në kokë, debaton me Sarën dhe nervozohet nga deklaratat e saj, pasi i duken të palogjikshme.

Sara: Po të mos kisha qenë unë, tre javë dhe do kishe dalë o vëlla. Pikë mbaroi, po të mos kisha qenë unë do kishe dalë, kur nuk të shpëtoi askush dhe as nuk do të të shpëtonte në zinxhir. Unë e ndryshova për ty, mbaj një konsideratë dhe mos më fol në atë mënyrë në sy të banorëve të tjerë, siç nuk të kam folur unë.

Fatjoni: Po ti ke që dje që po më godet në sy të banorëve.

Sara: Sepse më tha Bardhi, shiko se çfarë bën Fatjoni.

Fatjoni: Uaa, uaa po habite, shikoni se çfarë po bën ajo moj. Po habitem moj. Uaa o Zot pse, pse? Kush je ti që më ndihmon mua thotë. Ua u habita në maksimum, kjo ishte bomba në këtë shtëpi.