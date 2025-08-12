Po pret propozim për martesë? Livia Brunga poston foton e Georginës: “Koincidencë?”
Georgina Rodriguez zbuloi në Instagram se Cristiano Ronaldo i ka propozuar për martesë, duke postuar një foto ku shfaqet unaza e shkëlqyer që ka marrë gjithë vëmendjen online.
Momenti është komentuar shumë nga fansat dhe jo vetëm. Ish-banorja e “Big Brother VIP 4”, Livia Brunga, reagoi në Instastory me një postim humoristik, ku krahasoi thonjtë e saj me ata të Georginës.
“Georgina ka marrë propozim, unë kam të njëjtat thonjtë. Koincidencë? Unë nuk besoj,” shkroi Livia.
Livia Brunga njihet edhe për lidhjen e saj me ish-konkurrentin e “Për’puthen”, Mevlan Shaba, dhe ka folur hapur për historinë e tyre gjatë kohës në shtëpinë e BBV-së.