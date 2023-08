Po përfliten Kiara dhe Efi, por Ronaldo do jetë në “Përputhen

As Efi dhe as Kiara, por Ronaldo Sharka do jetë pjesë e emisionit “Përputhen”.

Pasi e pamë në “E diell” me rubrikën “Mos i bjer me top” pas daljes nga “Big Brother Vip Albania” tani ai do jetë pjesë e “Përputhen”. Ai nuk ka zbuluar se çfarë pozicioni do ketë konkretisht, por ka zbuluar se Olsa Muhameti i ka propozuar të jetë pjesë e stafit dhe do të merret me gjërat e rëndësishme.

‘Do më shihni si pjesë e stafit të Përputhen, për gjëra të rëndësishme. Kjo është zyra e Oltës se tha hajde puno me ne. Kështu janë punët sot i merr punën, nesër zyrën’- thotë ndër të tjera Ronaldo.