“Po mua të më hajë...?” Shthuret Olta, shpërthen në fyerje banale ndaj Luizit

Nata e mbrëmshme duket se do të jetë e paharrueshme për Oltën dhe kjo për shkak të zhvillimeve që ka patur spektakli por edhe sepse aktorja zgjodhi të dehej.

Teksa ishte në suitë sëbashku me Dean, Olta ka thënë një sërë ofendimesh adresuar Luizit.

Fjalët e saj janë bërë virale në rrjet.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Po mua të më haj bythën, të më nxjerri mua ai?

Ca do më nxjerri mua ai po hajt moj”, thotë Olta, drejtuar Deas.

Aktorja nuk u ndal me kaq, ndërsa përdori fjalë të tjera banale ndaj Luizit.

“Ça trapin ke ti? Ça dreqin ke ti? Do lë unë lojën thotë se do ikë Kiara. Ore idiot je ti që të lësh lojën. Nëse ai vazhdon kështu ka shumë mundësi, ja për këto dy sy, se nuk bëj kurrë be për djalin, do e lë unë lojën. Na mërziti shumë”– deklaroi ajo.

Në një moment teksa qëndronte në suitë me Dean, kjo e fundit i puthi këmbën Oltës, ndërsa aktorja e puthi në buzë. Pranë tyre ishte dhe Keisi, e cila i tha: “Duhet të iki unë tani”, por vajzat e kaluan me të qeshur.

Më pas, teksa komentonin deklaratat e Luizit se do të linte shtëpinë, Olta tha se janë në një garë dhe s’ka pse bën paralajmërime të tilla.

“Le të rrijë me Kiarën tani se na çau b****. Na mërziti tani, Kiara Kiara. Tani jemi në një garë, çfarë ke që bën kështu? Okej rri se dal unë se nuk më plas fare, iki në Bali aty e s’më plas fare”, tha Olta.