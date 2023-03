"Po mua pse s'më flet ai?"/ Luizi ka vendosur të "çmendë" Oltën, aktorja shpërthen në lot

Luizi ka menduar një tjetër plan dhe strategji për lojën, dhe për ta realiziuar i është dashur edhe ndihma e banorëve të tjerë.

Ai i ka kërkuar Krisit që ta injorojnë Oltën, dhe për ta parë se sa vlen ajo në shtëpi, se sa do I ndihet mungesa dhe mospërfshirja.

Luizi: Ja ka dy ditë që askush s’po merret me Oltën, e kanë fillu tanë duke thanë “Kjo qenka kot”.

Imagjino dy ditë që e kemi lënë vetëm edhe e kanë harru që është banore në shpi. Imagjino me e lanë dhe nja një javë kështu, iku, hupi prej qarkullimit.

Kristi: E di

Luizi: Se nuk mundet ,me kë ka me u kap me u grric kot? Se më kë do që të kapet, ti e di se me argument e mysim.