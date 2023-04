"Po më vjen me qeshë, por...", vazhdon debati mes Nitës dhe Luizit: A mendo se t'i falin njerëzit gabimet që ke bo në shpi?

Afrimi i finales ka sjellë edhe debate mes banorëve të mbëtur në shtëpi në lidhje, se kush do të jetë finalisti i katërt.

Nita me bindje i është shprehur Luizit, se ajo mund të jetë emri i katërt dhe se nëse dalin “kokë më kokë” në televotim, ajo mund të fitojë.

Luizi: Pash zotin të rre mendja, me mu me fitu Big Brotherin?

Nita: Po ça me bo kshu e menoj

Qetsori: Dean e sheh në finale?

Nita: Pse po të vjen çudi ty?

Luizi: Në fakt po më vjen me qeshë, por s’dua të duket sikur po du me u tall me ty

Nita: Pse me u tall? Ti a i ke harru gabimet që ke bo këtu në shpi a?

Nita: Po mendon se t’i falin njerëzit jashtë?