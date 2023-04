“Po knaqen me dhimbjen time”! Fifi publikon këngën e re, risjell përjetimet nga Big Brother dhe thumbon...

Disa ditë më parë këngëtarja Fifi (Filloreta Raçi) paralajmëroi në rrjetet e saj sociale publikimin e një projekti të ri muzikor.

“Vëmendje” është tituli i këngën së re të publikuar sot për publikun.

Nisur nga tituli dhe nga fjalët që mbart kënga artistja lë të kuptohet që kënga flet për atë ccfarë këngëtarja ka përjetuar Brenda shtëpisë së Big Brother dhe pas daljes së saj.

Në një moment të këngës, Fifi ndalet gjithashtu te puntata kur i bie të fikët gjatë spektaklit live, që u pasua më pas me daljen e saj nga “BBV”, teksa ironizon komentet se ka qenë aktrim nga ana e saj.

Mes të tjerash, këngëtarja shprehet se e kanë përdorur dobësinë e saj teksa thekson “dikush po kënaqet me dhimbjen time”.

“Spontakisht me qajt, krejt thonë drama queen. Parameno gabimisht me të rënë të fikët. Ke aktru, do vëmendje. E ka bo për vëmendje, për vëmendje…A është dikush atje që ka me më dasht, a është dikush jashtë me m’përqaf. Dikush po knaqet, me dhimbjen tem po knaqet”, thotë ajo gjatë këngës.