Po ecte me shpejtësi marramendëse, mbeten të plagosur rëndë dy shqiptarë në Itali

Ditën e sotme në Itali kanë mbetur të plagosur rëndë dy shqiptarë si pasojë e një aksidenti.

Mësohet se 22-vjeçari i cili ishte shofer po ecte me një shpejtësi marramendëse dhe është përplasur me një bordurë dhe ka përfunduar në kopshtin e një vile përgjatë rrugës. Së bashku me të ndodhej edhe një 21-vjeçar që ishte pasagjer.

Oficerët e policisë rrugore nga departamenti Piove di Sacco dhe punonjësit e kujdesit shëndetësor nga Suem ndërhynë menjëherë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Gjithashtu makina u sekuestrua për të marrë një pasqyrë përfundimtare të situatës. Sipas praktikës, protagonistët e aksidentit, i cili për shkak të fatalitetit të pastër nuk ka shkaktuar dëmtime të mëtejshme.