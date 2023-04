“Po dil ore, marrsh malet”/ Çfarë po ndodh mes çiftit Luizi- Kiara kaq papritur?!

Luizi dhe Kiara kanë qenë ditën e djeshme duke biseduar me njëri-tjetrin dhe duke menduar se si do të silleshin nëse do ishin jashtë shtëpisë.

Ndërkohë që çifti kanë bërë planet se çfarë veprimsh do të bënin pasi të ishin zgjuar nga gjumi i drekës, një moment Kiara i thotë Luizit “dil ore, marsh malet”.

Sigurisht që kjo ishte në kontekst shakaje dhe me rifutjen e saj Kiara ka filluar kujdeset dhe sillet shumë më mirë me Luizin.