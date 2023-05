Plot surpriza, personazhi shumë i njohur për publikun shqiptar rikthehet sot në Big Brother VIP Albania

Donald Veshaj kryefjala e ‘Big Brother Vip 1’ mbrëmjen e sotme do të rikthehet në shtëpinë më të famshme në Shqipëri.

Këtë gjë e ka zbuluar vetë Donaldi përmes një postimi në “Instagram”, ku lajmëroi ndjekësit e tij që në darkë të jenë sy dhe veshë nga ekrani pasi ai do i bashkohet katër banorëve të Big Brother Vip.

Pritet që Donaldi të jetë mysafiri i banorëve mbrëmjen e sotme dhe ashtu si dhe tradita e do do të darkojë me banorët.

Donaldi nuk është personazhi i vetëm që do të bëhet pjesë e shtëpisë, pasi më herët ishte Iliri ai i cili vizitaoi banorët, më pas dy opinionistët Zhaklina dhe Arbëri me të cilët banorët konsumuan dhe një darkë.