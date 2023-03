Plas mes Oltës dhe Deas: Skena jote më duket e kalkuluar/ Ndërhyn Luizi: Merret me ty se nuk ka...

Luizi hyri në mesin e një debati që po zhvillohej mes Oltës dhe Deas. Ai i tha kësaj të fundit që Olta atë po e përdor, pasi nuk ka me kë të merret.

Sipas Luizit, Olta nuk merret dot me Kiarën sepse e sulmon ai, me Keisin nuk merret dot sepse e mbron Kristi, me Armaldon u mor por ai e “zhyti” më shumë, me Evën dhe Shpatin nuk ka si merret se ende nuk janë futur në lojë, ndërsa Nitën e ka afruar tre ditët e fundit, pasi ka ngel pa askënd.

Kjo ishte analiza e Luizit për situatën. Ai e këshilloi Dean të qendrojë e fortë, pasi nëse nuk e bën, ajo do dalë nga shtëpia, njësoj si Ermiona.

Për këtë të fundit, ai fajësoi Oltën. Olta i tha Luizit se ajo nuk ka frikë të përballet me të, madje i tha atij të marrë edhe “ushtrinë” me vete kur të vijë të diskutojë për një çështje të caktuar.