Plas keq në “Përputhen”! Dy konkurrentet kalojnë në përplasje fizike: Do t’i pres gishtat

Emisioni ‘Përputhen’ ka qenë shpesh herë në qendër të vëmendjes për shkak të dhunës dhe konfrontimeve fizike që ndodhin mes djemve apo edhe vajzave. Një e tillë ka ndodhur sot, gjatë takimit të një çifti.

Grisela, u fut në mes të takimit 5-minutësh të Artjonit, me konkurrenten e re nga Kosova, Brikenës. Grisela, nuk e priti aspak mirë këtë takim e që në fillim tha se do ishte kot e se nuk do t’i linte të qetë.

‘Nuk do t’i le. Tregoje shkathtësinë, se vetëm me mua nuk e ke tregu. Kam për t’ju shkatërru jetën, do jua nxjerr nga hundët ato që më keni bërë”– thotë Grisela e cila është shumë e revoltuar.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Situata u agravua edhe më shumë gjatë takimit. Grisela u ul mes çiftit, e u duk se nuk i pëlqyen aspak veprimet e Brikenës. Këtë e fundit e shtyu, madje e kërcënoi.

“Këto okej, kujdes me mua. Kujdes me mua, se t’i thej gishtat’

Nuk është hera e parë që shihen të tilla skena në “Përputhen”!, madje edhe më të rënda.