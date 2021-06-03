LEXO PA REKLAMA!

Pjesë e “Onlyfans”, Enca Haxhia heq të brendshmet për përfitime monetare (Foto)

Lajmifundit / 3 Qershor 2021, 14:24
Showbiz

Pjesë e "Onlyfans", Enca Haxhia heq të brendshmet për

Këngëtarja, Enca Haxhiu, ka publikuar një foto në rrjete sociale ku shihet pa të brendshme, e që më këtë foto ajo ka ftuar të gjithë ndjekësit të kyçen në profilin e saj në rrjetin social “Onlyfans”.

Pjesë e "Onlyfans", Enca Haxhia heq të brendshmet për

Në këtë rrjet social postohen të gjitha fotografi dhe video +18 e që të gjitha këto janë me pagesë dhe për t’u kyçur në të duhet të bëhet një pagesë prej 20 dollarësh në muaj.

E që shumë artiste të njohura amerikane si Cardi B, Nicki Minaj e shumë të tjerë kanë përfitime të mëdha nga ky rrjet social e që pjesë e kësaj platforme u bë edhe këngëtarja Enca dhe motra e saj.

Pjesë e "Onlyfans", Enca Haxhia heq të brendshmet për

Enca përpos këngëve, është bërë edhe anëtare e faqes erotike ‘OnlyFans’ e që javë më parë njoftoi që kishte hapur llogari në këtë rrjet social dhe shihet tepër aktive duke postuar 19 foto dhe 6 video brenda javës së parë të hapjes./express

