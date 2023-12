Pjesë e BBV3?/ Flet Bleona Qereti, shuan kuriozitetin e fansave

Këngëtarja Bleona Qereti ka reaguar pas lajmeve që kanë qarkulluar se ajo do të ishte pjesë e realityshowt "Big Brother Vip Albania 3".

Në reagimin e saj në rrjetet sociale, ajo bën më dije se nuk do të marrë pjesë në Big Brother Vip 3 pavarësisht dëshirës së madhe të fansave të saj për ta parë atë në ekranet shqiptare.

“Me gjithe dashurine e madhe qe kam per fansat shqiptare dhe kembenguljen e tyre te me shohin nga sa me afer ne ekranet shqiptare me duhet t’ju them qe keto lajme nuk jane te verteta.

Do ju lutesha portaleve ti hiqni nga qarkullimi”, shkruan Bleona në postimin e saj në Instagram