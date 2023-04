‘’Pështyn aty ku ke ngrënë’’, Kristi përplaset me Luizin: Je pa karakter, interesaxhiu më i frikshëm

Gjatë sfidës së Deutschcolor, ku u zhvillua loja me pyetje e përgjigje, Ronado kishte shkruar “Jam gay”. Kësaj pyetje, Kristi iu përgjigj me po, ndërsa Rolando i derdhi kovën me bojë në kokë.

Luizi e pyeti Kristin se përse ai tha se Ronaldo është gay. Kristi i tha Luizit se ai po e provokon me këtë pyetje dhe se nuk dinte çfarë përgjigje të jepte, prandaj u përgjigj me po.

Kristi e këshilloi Luizin të mbledhë skuadrën e tij, sepse ditë të zeza do vijnë për të. Ai shtoi se banaliteteve të tij do u vij fundi shumë shpejt dhe se ai po e prish rrugëtimin e tij duke bërë si burrë i mirë.

Fjalët ofenduese nuk munguan sërish në debatin mes Luizit dhe Kristit. Ky i fundit i tha atij se është njeri pa karakter dhe interesaxhi i frikshëm, ndërsa Luizi i tha Kristit se ai pështyn aty ku ka ngrënë.