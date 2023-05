Përveç Shqipërisë, këto janë shtetet e tjera që u kualifikuan në finalen e Eurovisionit

Mbrëmjen e së enjtes u zhvillua në Liverpool gjysmëfinalja e dytë e Eurovizionit. Nga gjashtëmbëdhjetë pjesëmarrësit që performuan, vetëm dhjetë arritën në finalen e madhe të së shtunës.

Vendi ynë Shqipëria, Qiproja, Estonia, Belgjika, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia dhe Sllovenia do t’i bashkohen dhjetë kualifikueseve nga gjysmëfinalja e parë së bashku me fituesit e vitit të kaluar, Ukrainën dhe ‘The Big Five’.

‘Big Five’ janë financuesit kryesorë të garës Franca, Britania e Madhe, Spanja, Gjermania dhe Italia që kualifikohen automatikisht në finale. Ndër performancat e së enjtes mbrëma, Voyager i Australisë ishte i preferuari i sallës me këngën rock “Promise”.

Cilët ishin interpretuesit që spikën në gjysmëfinalen e dytë të Eurovizionit?

Zeshkanja e Armenisë mahniti audiencën teksa performoi këngën e saj “Future Lover” e dyta në radhën e mbrëmjes. Vokali dhe performanca në skenë bënë gjithccka perfekte.

‘Because of You’ nga Gustaph i Belgjikës u pëlqye shumë. Nëse vetëm një këngë do t’ju bënte të kërceni, kjo ishte ajo.

Austria ‘Kush dreqin është Edgar?’ është një nga këngët e çuditshme të këtij viti dhe sigurisht që i bëri të gjithë në qendrën mediatike të Eurovizionit të kërcejnë.

Joker Out nga Sllovenia ka ofruar një nga këngët më të mira të këtij viti në gjuhën amtare me ‘Carpe Diem’. Nuk do të fitojë garën kryesore, por mbetet shumë e këndshme.