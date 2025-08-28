“Për`puthen” e merr Neda Balluku dhe Megi Pojani: Mësohen dy opinionistët e rinj
Sezoni i ri i “Për’puthen” po troket, dhe lajmi se kësaj here nuk do të ketë kufi moshe u përhap me shpejtësi rekord.
Por kjo nuk është e vetmja risi. Ndryshime ka edhe në staf, tek ata që e bëjnë të mundur realizimin e formatit. Moderatorja Megi Pojani ka marrë “frenat” në dorë, duke u bërë jo vetëm prezantuese, por edhe autore e reality-show-t.
Nga ana tjetër, Neda Balluku, e cila deri vonë ishte opinioniste, tani do të mbajë postin e kryeredaktores. Ndërkohë, risia e madhe që po ngjall kureshtje janë opinionistët e rinj.
Në këto karrige do të ulen aktori Laert Vasili dhe blogerja Arba Gramo. Laerti njihet për kulturën e tij, temperamentin impulsiv dhe batutat plot humor, ndërsa Arba ka krijuar një profil të fortë me mendimet e saj të drejtpërdrejta në panele të ndryshme.