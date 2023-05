Përplasja me Efin në Prime, Qetsori: Më ka ngacmuar disa herë që të më nxirrte nga vetja

Pas daljes nga “Big Brother”, Qetsor Ferrunaj i ftuar në “Shqipëria Live”, ka folur në lidhje me eksperiencën e tij në spektaklin e madh.

Ai foli në lidhje me përballjen që pati në Prime me Efin, se të dy nuk kishin durim kur flisnin me njëri-tjetrin, dhe se ajo e kishte ngacmuar disa herë për ta nxjerrë nga vetja.

“Po më vjen keq se tani po hanë bukë e djathë.

Në lidhje me debatet, unë me Efin në Prime, thjesht po flisja ndërsa ajo po ndërhynte.

Efi më ka ngacmuar dhe herë të tjera, ndoshta dhe për të më nxjerrë nga vetja. Unë e humba toruan me Efin, edhe ajo e humbtte herë pas here.

Ajo çfarë më çuditi, ishte se skemat ishin më të sofistikuara, disa kishin kopjuar shumë mirë”, u shpreh Qetsori.