Performancat për festën e beqarisë të Luizit, Kiara "nuk duron dot më": Më fusni në shtëpi tani!

Një festë beqarie e organizuar për Luizin kanë nxitur reagimin e rrjetit për shkak të veprimeve provokuese.

Luizi i ulur si të ishte ‘mbret’ dhe striptistet që kërcenin pranë tij dhe banorët e tjerë shihnin gjithçka nga afër. Të pranishëm në këtë festë beqarie ishin edhe ish banorët e tjerë të cilët u bënë pjesë e shtëpisë për të festuar me Luizin, i cili do të celebrohet me Kiarën në finalen e madhe.

Nga ana tjetër, Kiara Tito që bëhej xheloze për komentet e Luizit ndaj Keisit dhe veprimet e tij me Jorin, këtë herë duket se e ka marrë me sportivitet.

Pamjet i publikoi në rrjete sociale duke shkruar: “Më fusni në shtëpi tani!” por i shoqëroi me disa emoji ‘fytyra duke qeshur’.