Arian Cani përball Neranxin me grabitësin, policia ndalon "maskën", ishte aktor

Policia ka shoqeruar per verifikim personin qe pretendoi mbreme ne emisionin Zone e Lire, se ishte nje nga grabitesit e zyrave te kompanise Neranxi ne autostrade.

Ndersa kishte te pranishem Nikollaq Neranxin ne studio ku foli per ngjarjen, drejtuesi i emisionit Arian Cani futi ne studio nje person te maskuar qe pretendoi se ishte grabitesi i zyrave te Neranxit.

Gjate emisionit personi me maske refuzoi te identifikohej, tha se grabitjen e ka bere per para por nuk dha detaje ne lidhje me ngjarjen.

PAsi perfundoi transmetimi, Nikollaq Neranxi mesohet se ka dashur te komunikoje me personin ne fjale por ka thene se sapo ka dale nga studiot e emisionit Zone e Lire, te maskuarin e ka marre policia. 'Nuk arrita te flas me te, e moren disa police", tha Neranxi per Panorama.

Nga ana tjeter mesohet se ne momentin e shoqerimit nga policia, personi i maskuar u ka thene forcave te rendit se ishte aktor i teatrit te kryeqytetit.