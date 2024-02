“Për këtë fytyrë rrojmë", Fatjoni i revoltuar: Unë dal nga Big Brother të shtunën nëse…

Mesa Duket Fatjoni dhe Graciano nuk i kanë punët dhe aq mirë në BBV3.

Ata janë përfshirë në disa debate, ku sipas Fatjonit ka degraduar dhe në fyerje. Fatjoni thotë se do dalë nga shtëpia nëse nuk del fjala e tij që ka thënë.

Fatjoni: Unë më me atë… Vajti në fyerje kupton? Unë mbaj fjalën time, unë dal nga shtëpia nëse nuk është ajo që kam thënë unë. Se unë jam shumë i sigurt, se mban mënd deklaratën, tha nuk do të të jap llogari ty. Të shtunën do dal nga Big Brother nëse nuk është ajo që them unë. Do e çoj fjalën time deri në fund. Po ai do e çojë deri në fund? Vëlla njerëzit për këtë fytyrë rrojnë. E për këtë të gjithë kanë një fytyrë.