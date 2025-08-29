Për herë të parë pas ndarjes nga jeta të Mbretëreshës Elizabeth II, Princi Harry rikthehet në Londër
Princi Harry do të vizitojë Londrën më 8 shtator, duke shënuar rikthimin e tij në Mbretërinë e Bashkuar për herë të parë që prej vdekjes së Mbretëreshës Elizabeth II. Vizita përkon me përvjetorin e parë të ndarjes nga jeta të sovranes, një moment i ngarkuar me emocione për familjen mbretërore. Ky udhëtim vjen tre vite pas vendimit të tij për t’u tërhequr nga detyrat mbretërore dhe për t’u zhvendosur në SHBA, në atë që u quajt “Megxit”.
Sipas mediave britanike, rikthimi i tij ka rritur interesin mbi mundësinë e një takimi me Mbretin Charles, marrëdhëniet me të cilin kanë qenë të tensionuara kohët e fundit, pavarësisht disa kontakteve formale të zhvilluara këtë verë.
Gjatë qëndrimit në Londër, Harry do të marrë pjesë në mbrëmjen e bamirësisë së organizatës “WellChild”, me të cilën është i lidhur prej 17 vitesh. Fondacioni i kushtohet mbështetjes së fëmijëve me sëmundje serioze, dhe prania e princit është konsideruar një vazhdimësi e angazhimit të tij personal në këtë kauzë. Ndërkohë, Mbreti Charles dhe Mbretëresha Camilla, pas një pushimi të shkurtër në Skoci së bashku me Princin William dhe Kate Middleton, po përgatiten për të pritur një tjetër vizitë të rëndësishme.
Më 17 shtator, ata do të mirëpresin në Windsor presidentin amerikan Donald Trump. Megjithatë, vizita nuk do të përfshijë një fjalim në Westminster Hall, për shkak të kufizimeve protokollare që lidhen me zhvillimin e konferencave partiake jashtë Londrës.