Për çfarë u kap Luiz Ejlli me Edi Ramën/ Batuta e tij që u bë virale në rrjete sociale

Luiz Ejlli njihet tashmë për batutat e tij në shtëpinë e BigBrother Vip Albania. Por një koment i tij në një postim të kryeministrit Edi Rama është ripublikuar në rrjetet sociale duke u bërë viral:

Ai i ka dhënë një ide Ramës, duke thënë se nga e hëna qytetarët të dalin sipas emrit, të hënën ata me A, e me radhë. Por ai më tej shkruan se Rama duhet të dilte kur të ishte radha e gërmës K, duke iu drejtuar si Kryeministër.

Kjo gjë nuk i ka pëlqyer Ramës dhe i është përgjigjur duke i thënëse kishte bërë humor kaps.

Luiz Ejlli: Dje nxore pensionistët, sot mamatë. Të hënën bëje me alfabet, Letë dalin ata që i fillon emri me A, të martën me B, etj. Kur të mbërrish tek K, dilë vetë.

Edi Rama: Humor kaps quhet ky.

Luiz Ejlli: Po unë tu drejtova si Kryeministër me K, pastaj se të shkon mendja tjera kund….

Me anë të një urdhri të veçantë të Minsitrisë së Shëndetëisë, pensionistët dolën xhiro dje deri në orën 11:00 dhe sot po deri në të njëjtën orë dotën fëmijët të shoqëruar në nënat e tyre.