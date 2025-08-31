LEXO PA REKLAMA!

Për çfarë po kërkon ndihmë? Egli Tako e shqetësuar: Të mos bie pre e…

Lajmifundit / 31 Gusht 2025, 14:07
Showbiz

Për çfarë po kërkon ndihmë? Egli Tako e

Ish-finalistja e edicionit të katërt të “Big Brother VIP”, Egli Tako, vijon të jetë në qendër të vëmendjes së publikut. Ajo është mjaft active në rrjetet e saj sociale, ku ndan me ndjekësit foto e video nga përditshmëria e saj.

Së fundmi, këngëtarja ka publikuar një video në “Instastory”, ku kërkon ndihmën e fansave të saj. Ajo shprehet se ka në mendje që të shkurtojë flokët, e që të mos e bëjë një veprim të tillë u thotë ndjekësve që t’a ndihmojnë që të mos bie pre e këtyre mendimeve.

“Më ndihmoni të mos bie pre e mendimeve të mia për të prerë flokët, është më e forte se unë…” , shkruan Egli në postimin e saj.

Kujtojmë se pak kohë më parë, ajo ka zbuluar se nuk është më në një lidhje dashurie me fituesin e BBV 4, Gjesti. Teksa po bisedonte me ndjekësit e saj, Egli është shprehur se statusi i saj është beqare.

Ndërkohë pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, ajo ka bërë projekte të reja muzikore dhe ka qenë e angazhuar nëpër koncerte.

 

 

 

 

 

