Pasi u largua nga Portokalli, Florjan Binaj tregon planet, ku do e shohim së shpejti

Aktori i njohur Florjan Binaj pak kohë më parë njoftoi largimin e tij nga spektakli i humorit “Portokalli” pas 18 vitesh.

Përmes rrjetit social, ai lajmëroi të gjithë fansat e tij se do të largohej nga Portokalli për një projekt personal, ndërsa sot ka dhënë më shumë detaje.

I ftuar në emisionin “Rudina”, Binaj deklaroi se është duke punuar për një projekt tërësisht personal, me humor, të ftuar dhe talente të reja, që sipas tij nuk ekziston një i tillë deri tani në Shqipëri.

Biseda në studio:

Rudina Magjistari: Mund të parashikosh diçka që do ndodhë me ty pas një viti, diçka që ti mendon që do realizohet, do ndodhë, e sigurt, që e ke në plan ndoshta?

Florjan Binaj: Që e kam në plan është të kem një program timin të përjavshëm për të cilin kam kohë që punoj.

Rudina Magjistari: Nuk është ky që po bën?

Florjan Binaj: “Piranjat” është një program që do zgjasë rreth 8 javë ndërkohë dhe tani po punoj për të bërë një program komplet të timin, me humor, me të ftuar, me talente të reja, diçka që nuk ekziston për momentin në Shqipëri.