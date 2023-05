Pas sherrit, Stresi bën deklaratën e papritur për Einxhel Shkirën

Një vit më parë një debat virtual mes Stresit dhe Einxhel Shkirës ndezi rrjetin dhe mediat. Për ata që nuk e dinë e gjitha filloi kur reperi sulmoi në Instastory moderatoren, pasi kjo e fundit shprehej në një status se nuk kishte dalë në protestë.

Einxhel shkruante se nuk iu bashkua protestuesve në respekt të dhimbjes së familjes së 25-vjeçarit, duke dënuar dhunën dhe shkatërrimet e kryera nga protestuesit në kryeqytet.

Ndër të tjera ajo shprehej se nuk del në protestë për të shkatërruar qytetin e saj, por protestën e bën çdo ditë të jetës.

I ashpër ishte reagimi i Stresit, i cili ka qenë shumë i përfshirë në këto protesta(madje ka thënë se edhe e ka organizuar atë). Ai e ofendonte Einxhel në një reagim në Instastory dhe kjo ndezi debate e reagime të shumta në rrjetet sociale.

Edhe reagimi i Einxhel nuk mungoi. Po në Instastory ajo shpërndau një video nga intervista që ka zhvilluar me Stresin disa vite më parë, duke shkruar se edhe pse e njihte nuk ia ka bërë ajo ftesën.

Më tej, moderatorja shkruante se Stresi nuk është Klodiani, ashtu si shprehej në protestë, ndërkohë që shtonte se ka bërë zgjedhjen e gabuar që t’i bëjë “diss”.

Së fundmi, Stresi ishte i ftuar në “E diell”, ku është ngacmuar edhe për pjesëmarrjen e Einxhel në “Big Brother VIP”.

Ai i ka surprizuar të gjithë me deklaratën e tij duke lënë të kuptohet se çdo gjë është lënë pas në të shkuarën.

“Konkurrente shumë e fortë më duket!”- tha Stresi.

Einxhel sqaroi se nuk ka dalë kundër protestuesve, vetëm ka shpjeguar arsyet e saj pse nuk ishte e pranishme në shesh bashkë me ta siç bën zakonisht. Më tej, shtoi se beson fort se çdo situatë do zgjidhet me mirëkuptim, dashamirësi dhe qytetari.

Këto janë situata që ndodhin në gjaknxehtësi e sipër dhe e mira është të ruajmë qetësinë dhe arsyen e shëndetshme për t’i përballuar,sidomos sulmet virtuale që kalojnë në ofeza personale dhe denigrim të imazhit të gjithsecilit.Unë ndjeva të shprehesha kundrejt asaj që mu kërkua si person publik dhe dhashë arsyet e mia pse nuk isha e pranishme,por kurrsesi s’dola kundra atyre që e ndjenë të nevojshme të protestonin. Jetojmë në një botë të lirë ku respektojmë të drejtat dhe liritë e gjithsecilit të shprehen,deri aty ku nuk na prek ne, si në rastin tim. Megjithatë unë besoj fort në zgjidhjen e çdo situate me mirëkuptim,me dashamirësi dhe qytetari,pasi dhuna qoft ajo fizike apo verbale s’ështe në benefit të askujt.

Sa i përket debatit me Stresin, moderatorja na tha se kanë zgjidhur çdo keqkuptim, falë telefonatës që ka patur me babain e tij, për të cilin shprehet se është “zotëri shumë i edukuar dhe i mirëkuptueshëm”.

Ajo shtoi se babai i reperit i ka kërkuar ndjesë për veprimin e nxituar të të birit, që sipas Einxhel ka shqetësuar shumë familjen e saj.

Në fund u shpreh se e falenderon për qytetarinë dhe urtësinë e treguar, e cila beson se ka reflektuar dhe në tërheqjen e atyre fjalëve të rënda nga ana Stresit.

Unë pata nje telefonatë shume dashamirëse me babain e Stresit,një zotëri shumë i edukuar dhe i mirëkuptueshëm, i cili më kerkoi ndjesë për veprimin, të nxituar apo të pamenduar që shqetësoi të dyja palët dhe thellësisht familjen time. Një prind e di më mirë se kushdo sa të dhemb kur preket fëmija,sidomos vajza. E pranova faljen e tij dhe e falenderoi për qytatarinë dhe urtësinë.iconstyle