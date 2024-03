Pas ndarjes së bujshme, Xhensila në superformë, zbulon duetin me Noizyn

Xhensila Myrtezaj është një personazhet më të komentuara t momentit në botën e showbiz, teksa përflitet se këngëtarja është në proces dicorci me aktorin Bes Kallaku. Çifti nuk ndiqet më në rrjetet sociale dhe kanë fshirë fotot e tyre që kanë së bashku.

Por duket se Xhensila ka vendosur që në një moment të vështirë për të, mos ta lëj pas as karrierën, ku ka qenë e ftuar në disa koncerte dhe së shpejti pritet që të nxjerrë disa projekte muzikore.

E ftuar në një koncert, këngëtarja është shfaqur në superformë, teksa ka zbuluar se shpejti do të publikojë këngën e saj me një nga reperin Noizy.

“Kam një surprizë vetëm për ju. Është një këngë që do vi me këtë këngëtarin që do lançoj tani”, tha Xhensila dhe në sfond u vendos bashkëpunimi i saj i mëparshëm me Noizy.