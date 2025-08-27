Pas ndarjes nga Shpat Kasapi, Selvije Jao "gjen qetesinë": Një kapitull i ri për mua dhe Roelin
Selvije Jao duket se ka gjetur qetësinë pas ndarjes nga Shpat Kasapi. Në një postim në Instagram me rastin e ditëlindjes së saj, Selvija ka bërë një postim të gjatë dhe të ndjerë, ku shprehet se këtë vit festoi me njerëz që vërtet u intereson ajo dhe se është në paqe.
Ajo thekson se po krijon jetën e saj nga e para me ata pak njerëz që kanë më shumë vlerë për të. Selvija e quan këtë ditëlindje, një kapitull të ri për të dhe djalin e saj, Roelin.
Postimi i plotë:
“Kjo ditëlindje më gjeti në një qetësi dhe paqe absolute, të nevojshme prej shumë kohësh për mua.
E festova me njerëz që ju interesoj, që më duan sinqerisht dhe e dinë se sa vlej.
Dhe është shumë bukur të rrethohesh me njerëz të tillë që të duan thjesht se je ti!
Faleminderit Zotit që unë jam shumë e fortë dhe jam arkitektja e jetës sime, vendos vetë themelet e lumturisë sime!
Faleminderit Zotit që m’i pranoi lutjet kur unë lutesha të mos humbisja veten, të mos humbisja modestinë, butësinë time në këtë botë ku gjithçka shpesh keqpërdoret dhe merret për dobësi!
Faleminderit Zotit që më ka bërë ta dua veten aq shumë sa të mos pranoj minimumin nga askush; të mos pranoj manipulimet, gënjeshtrat, tradhtitë…!
Po krijoj jetën time nga e para me ata pak njerëz, por me shumë vlerë për mua!
Ditëlindjen e kaluar i bëra një premtim vetes: që nuk do të heshtja më, nuk do të lejoja që zemra ime e pastër, e butë dhe plot mëshirë të neglizhohej, të mos respektohej… dhe përsëri të dukesha si fajtore!
I premtova vetes që Roeli do të rritet në një shtëpi të qetë, të ngrohtë dhe me shumë dashuri.
Roelit do t’i mësohet çfarë do të thotë të jesh njeri, të kesh parime dhe respekt ndaj vetes.
Do t’i mësohet dashuria e sinqertë, pa kushte, dhe se një familje e lumtur mund të jetë edhe vetëm mami me djalin e saj!
Mami do të jetë gjithmonë aty për Roelin, pavarësisht rrethanave, 24/7 me lejen e Zotit.
Kjo ditëlindje nuk ishte si çdo tjetër, ishte një ditë ku unë nisa një kapitull të ri për veten dhe për Roelin.
Një kapitull ku shumë pak persona do të kenë akses, sepse jo çdokush meriton të hyjë në jetën e dikujt që kërkon vetëm sinqeritet, respekt dhe lumturi.
Në jetën e dikujt që dëshiron mbi gjithçka qetësinë shpirtërore dhe sigurinë emocionale.
Nuk është gjithçka luksi, paraja dhe të mirat e kësaj bote.
Njeriu që është falënderues ndaj Zotit është gjithmonë mirënjohës edhe për gjënë më të vogël, dhe ngrihet 100 herë më i fortë…
Sepse kjo jetë është shumë e gjatë për ta mbytur veten me një milion “Pse unë?!”
Faleminderit të gjithëve që ndatë kohë për të ma uruar ditëlindjen???? Mirnjohëse pafund????????”.