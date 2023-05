Pas mbarimit të Big Brother Vip, Arbana Osmani nis përgatitjet për dasmën, zbulohet data

Arbana Osmani dhe Eduart Grishaj do të martohen në datën 17 qershor. Burime për Vip Magazine, bëjnë të ditur se ceremonia që do të bëjë bashkë familjarë, miq dhe bashkëpunëtorë të ngushtë të çiftit, do të zhvillohet në Toskana, Itali.

Aktualisht ata po merren me përgatitjet e fundit të ceremonisë, ndërkohë që pjesën më të madhe të kohës çifti po e kalon në shtetin fqinj.

Lidhja e Arbanës dhe Eduartit u zbulua nga publiku në shkurt të vitit 2019. Një vit më pas, në tetor të 2020-ës, ata u bënë prindër të një djali, Diellit.

Në vitin 2022, erdhi në jetë edhe vajza e tyre, Zoi. Arbana është gjithashtu nënë e një tjetër djali, Jonit, nga martesa me ish-bashkëshortin Ardit Kero.