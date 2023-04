Pas Luizit, një tjetër banorë bën parashikimin se kush janë katër finalistët e Big Brother Albania

Ditën e sotme Jori Delli është zgjuar herët dhe ka biseduar me Luiz Ejllin në lidhje me finalen e madhe që do të mbahet më 6 maj.

Modelja e njohur u shpreh se sipas saj, katër finalistët mund të jenë Luizi, Efi, Kristi dhe Dea.

Nga ana tjetër, e pyetur nga Luizi se kush nga ata do të ishte fitues, ajo u shpreh se për të mund të jetë ai.

E ndërsa shtoi se në vend të dytë mendon se do jetë Dea Mishel.