Pas komenteve në rrjet, Kiara poston videon nga shtëpia, ja çfarë thotë ‘nëna Leta’ për Luizin

Nëna Leta mendon se banorët e ‘Big Brother VIP Albania’ duhet të ishin larguar nga formati, madje që mbrëmjen e djeshme.

Këtë na e zbuloi Kiara, përmes një video të postuar në ‘Instastory’, ku shkruan se e kishte marrë shumë malli për gjyshen e saj.

Nëna Leta thotë se Luizi dhe Kiara do jenë çift gjithë jetën e nga ana tjetër, moderatorja i kërkon që të mos shqetësohet se çfarë thonë të tjerët.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Nëna Leta: Ty dhe Luizin çift gjithë jetën.

Kiara Tito: Mos u mërzit o Leta se kështu e kanë njerëzit.

Nëna Leta: Moj e kanë po ta dinë se kush je ti, Kiara Tito.

Kiara Tito: O të keqen, nëna ime më e bukura në botë.

Nëna Leta: Unë të jem si këta nuk rri për Zotin.

Nëna Leta: Po ça do marrin më, ça do fitojnë këta këtu? Unë kisha ikur tani, kisha ikur që mbrëmë.

Në video shihet se Kiara ka vënë foton e saj dhe të Luizit, mbi tavolinë. Duket se malli e ka kapur që tani Kiarën po do duhet të presë edhe 1 muaj, pasi edhe pas sulmit me armë zjarri, show do vijojë.