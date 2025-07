Pas kaq shumë kohësh, Beniada dhe Einxhel ‘përballen’ me njëra-tjetrën sot për herë të parë

Einxhel dhe Beniada kanë pasur një shoqëri mjaft të ngushtë me njëra tjetrën gjatë kohës që ishin pjesë e “Big Brother VIP Albania”. Mirëpo, pas daljes nga shtëpia, marrëdhënia e tyre u kris!

Që në ditët e para u aludua se vajzat kishin prishur miqësinë me njëra-tjetrën, pasi teksa të gjithë banorët e tjerë nisën të takohen me njëri-tjetrin, vajzat nuk i pamë kurrë bashkë.

Më herët, Beniada u shpreh gjatë një interviste se nuk e kishte numrin e telefonit të Einxhelit, ndaj nuk ishin takuar.

E ftuar në “Why Not”, Einxhel tregoi anën e saj të historisë.

“Nuk jemi takuar akoma, kemi rastisur disa herë por nuk jemi takuar akoma. Nuk ma ka numrin e telefonit prandaj. Nuk ma ka numrin, kështu mora vesh, kjo ishte arsyeja që nuk kishim komunikuar. Unë ja kisha thënë brenda në ditën e fundit që s’do ja jepja numrin e telefonit dhe me sa duket e ka marrë shumë për bazë atë gjë. Më tha se do më merrte që në mëngjes përditë të më zgjonte dhe kisha frikë se mos e bënte me vërtet këtë gjë.”

Mirëpo së fundmi dy vajzat do të ‘përballen’ me njëra tjetrën. Einxhel do të jetë sot e ftuar në “She/he’s on top”.

Kujtojmë që Beniada dhe Megi Pojani janë anëtare të jurisë, të cilat gjykojnë sflitatat dhe sfidat e konkurrentëve.

Si do të jetë komunikimi i tyre sot? Mbetet për t’u parë./ iconstyle