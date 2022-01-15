Pas eliminimit, Iliri e injoron totalisht Eltionin nuk del ta përshëndesë (Video)
Lajmifundit / 15 Janar 2022, 08:54
Showbiz
Eltion Merja u eliminua nga shtëpia e BBV.Të gjithë banorët e përcollën deri tek dera përveç Ilirit.
Ai zgjodhi të qëndroi ulur në dhomën e ndenjës duke mos u ngritur që ta përshëndet.
Theksojmë se, Iliri me Eltionin kishin një debat të ashpër ku e gjitha ndodhi si shkak i një ngjarje që kishte ndodhur para shumë viteve.
Sipas Eltionit, Iliri kishte qenë ai që nuk e kishte zgjedhur si një nga balerinët e pëlqyer në një spektakël të vallëzimit 11 vite më parë dhe kjo gjë i ka mbetur në kokë Eltionit i cili ia tha në sy Ilirit teksa situata edhe u tensionua mes dyshes.