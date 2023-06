Partnerja e Sabianit shoqe e ngushtë me Emanuelën, dalin pamjet

Përveç se arriti që të fitonte çmimin e madh prej 100 mijë eurosh, siç duket Ilir Shaqiri ka gjetur edhe miqësinë e vërtetë brenda shtëpisë së Big Brother Vip.

Iliri dhe Sabiani arritën që të krijonin një shoqëri të fortë brenda shtëpisë së Big Brother, aq sa besnikëria e tyre dukej në kufijtë e të pabesueshmes.

Ai u shndërrua në një vëlla për Ilirin, e madje kujdesej për familjen e tij, gjatë kohës që balerini vijonte garën për çmimin e madh që arriti të merrte mbrëmjen finale.

Përveç Sabianit dhe Ilirit, edhe partneret e tyre duket se janë mikesha të mira.

Gjatë kohës që Emanuela priste dje që bashkëshorti i saj të shpallej fitues, ajo ka qenë vazhdimisht në shoqërinë e partneres së Sabianit. Ky i fundit ka zgjedhur që jetën e tij private ta mbajë disi të fshehtë.

Gjatë qëndrimit të tij në “Big Brother VIP”, Sabiani zbuloi disa detaje nga jeta e tij. Fakti që ai ishte bërë baba për herë të dytë me partneren e re pas divorcit nga nëna e Keisit, dihej nga rrethi i ngushtë i miqve të këngëtarit, pasi ai preferonte të mos e bënte publike këtë pjesë të jetës së tij.

Por pasi u bë pjesë e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, ai foli për djalin 3- vjeçar, Enes, i cili ishte befasia e produksionit për Sabianin brenda shtëpisë. Mirëpo, ka tërhequr vëmendje që Sabiani nuk ka folur për bashkëshorten e madje as në rrjetet sociale nuk ka postuar foto me të.

Por, kush është partnerja e Sabianit?

Mësohet se ajo është grimiere me profesion dhe quhet Arnisa Xhikaj. Ajo është gjithmonë pranë Sabianit kudo, por këngëtari sërish ka zgjedhur që të mos e zbulojë as identitetin dhe as fotot e saj, duke e lënë mister për publikun se cila është nëna e djalit të tij 3-vjeçar.