Lajmifundit / 1 Janar 2022, 12:51
Showbiz

Partnerja e Ronaldos publikon foton e parë me barkun e rrumbullakosur

Cristiano Ronaldo dhe partnerja e tij Georgina Rodrigues së shpejti do të bëhet sërish prindër të dy binjakëve.

Mbrëmjen e djeshme për herë të parë bukuroshja brune me rastin e Vitin të Ri ka postuar për herë të parë një foto të saj më barkun e rrumbullakosur.

Fotot janë shoqëruar me me një urim të vecantë për të gjithë ndjekësit e saj.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

“Gëzuar 2022 ❤! Ju përshëndes të gjithve, dashuri dhe ndicim paçi kudo në jetë. Faleminderoj të gjithë ata që kanë qenë pjesë e imja në vitin 2021”-shkruan Georgina.

