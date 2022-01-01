Partnerja e Ronaldos publikon foton e parë me barkun e rrumbullakosur
Lajmifundit / 1 Janar 2022, 12:51
Showbiz
Cristiano Ronaldo dhe partnerja e tij Georgina Rodrigues së shpejti do të bëhet sërish prindër të dy binjakëve.
Mbrëmjen e djeshme për herë të parë bukuroshja brune me rastin e Vitin të Ri ka postuar për herë të parë një foto të saj më barkun e rrumbullakosur.
Fotot janë shoqëruar me me një urim të vecantë për të gjithë ndjekësit e saj.
“Gëzuar 2022 ❤! Ju përshëndes të gjithve, dashuri dhe ndicim paçi kudo në jetë. Faleminderoj të gjithë ata që kanë qenë pjesë e imja në vitin 2021”-shkruan Georgina.