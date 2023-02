Partneri ideal për Kiara Titon duhet të ketë dy tipare dhe Luizi i ka: Ja çfarë deklaronte ajo dikur

E do Kiara Luizin, apo po luan me të? Ky është debati. Ndjekësit e "Big Brother VIP" janë ndarë në disa grupe: ata që mendojnë se moderatorja ka ndjenja; ata të cilët thonë se ajo nuk ka ndjenja, por thjesht do të rrijë me të dhe ata që mendojnë se po e përdor Luizin për lojë.

Mes shumë kërkimeve që kanë bërë, fansat kanë gjetur dhe një intervistë të Kiarës ku ajo fliste për partnerin ideal.

Dy nga karakteristikat që Kiara përmend janë "sytë shprehës" dhe "ta bëjë për të qeshur".

Dy veçori që Luizi i ka sipas fansave, ndaj dhe ajo është tërhequr prej tij.

"Sytë duhet t'i ketë shumë domethënës. Shprehës. Jo me ngjyrë domethënë nuk i dua këto tiparet që janë shumë të bukura por duhet të jenë shprehës. Të kenë diçka kur e shoh.

Dhe sigurisht të më bëj të qesh. Është shumë e rëndësishme të rri me njerëz pozitivë afër vetes sepse herë pas here i kemi këto luhatjet e humorit ne bricjapët", thoshte Kiara dikur.