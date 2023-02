"Para hienave vijnë Luanët", Efi reagon për eleminimin nga Big Brother Vip

Efi Dhedhes ka reaguar ne faqen e saj ne lidhje me daljen nga Big Brother.

Ajo ka theksuar se ka hyre ne spektakel per te treguar nje ane tjeter te saj.

Me tej Efi shton se ne qendrimet e saj ka zgjedhur te drejten dhe te verteten dhe te mos heshte.

Efi e mbyll mesazhin e saj duke thene se para lojes vjen humanizmi, para hienave vijne luanet.

Efi u eleminua nga BBA, pasi u nominua per televotim brenda spektaklit nga Dea Michel krahas Luizit dhe Kiares.

Reagimi i Efit:

ME KOKEN LARTE DHE BUZEQESHJE NE FYTYRE

Keshtu nisi ky udhetim per mua dhe keshtu perfundoi. Faleminderit te gjitheve per mesazhet tuaja te perzemerta dhe per mbeshtetjen qe keni treguar ????.

Kjo per mua ishte nje eksperience qe nuk do e harroj kurre. Hyra ne Big Brother per te treguar nje ane tjeter timen, qe ju te me shifnit mua 24/24ore pa asnje lloj filtri, per te njohur ate Efin qe perballe cdo gjeje, vendos te qendroj e drejte, zgjedh mos te heshti perball padrejtesive dhe qe nuk ben kompromisa per karakterin dhe dinjitetin e saj.

Para lojes, vjen humanizmi. Para hipokrizise, vjen e verteta. Para hienave, vijne luanët. ????????????????