“Para 10 ditësh ma këputi shpirtin”, aktori i njohur tregon takimin e fundit me Zef Dedën

Aktori i njohur shkodran Besnik Çinari, ishte këtë të premte i ftuar në Euronews Albania për të folur për ndarjen nga jeta të artistit të mjeshtrit të madh të humorit Zef Deda.

Miku i tij Çinari rrëfeu momentin e takimit të fundit me aktorin, ai tha se e kishte takuar vetëm 10 ditë më parë e ishin munduar t’i jepnin kurajë. “Një kurajë mashtruese”, tha Çinari, pasi sipas tij Zefi, tashmë e kishte pranuar vdekjen dhe ai takim i fundit me të “i kishte këputur shpirtin”, pasi aktori që me plastikën dhe humorin kishte bërë gjithkënd të qeshte, tashmë mezi fliste.

“Takimi i fundit ka qenë para 10 ditësh. Se mua më pas më vdiq edhe nëna. Më ka marrë në telefon, mezi e kam dëgjuar kur më ka vdekur nëna. Shkuam e takuam atje në shtëpi bashkë me një shok të vjetër, na këputi shpirtin. Po i jepnim kurajë, por kurajë kuptohej që ishte false. Ai e kishte pranuar vdekjen. Ai e ka ditur se dinte edhe gjuhë të huaja dhe i ka lexuar ilaçet. Ai e dinte se nuk ishte mirë dhe e ka pranuar vdekjen me burrni, nuk u ligështua. Ishte i jashtëzakonshëm. Nuk ishte shumë në gjendje të komunikonte, por pyeste për shfaqjet, se profesioni është sëmundje, ai ka punuar që fëmijë në teatër”,-tha aktori Besnik Çinari.