Oriola Marashi zbulon vendimin më të vështirë që i është dashur të marrë në jetën e saj..

Oriola Marashi është padiskutim një ndër modelet më të bukura shqiptare, e cila ka marrë pjesë në shumë sfilata të firmava të njohura.

Të qënurit pjesë e shumë pasaraleve në botë, padiskutim nuk është një rrugë e lehtë dhe për këtë modeles i është dashur të përballet me vendime dhe sakrifica të shumta.

Në një bisedë virtuale me ndjekësit e saj, Oriola ka zbuluar se cili ka qënë vendimi më i vështirë që i është dashur të marrrë në jetë.

"Zgjedhja mes muzikës dhe modelingut", ka qënë një ndër vendimet më të vështira për Marashin dhe me bindje mund të themi që ajo ia ka dalë më së miri me përzgjedhjen që ka bërë. Por duket se Oriola nuk ka hequr dorë nga muzika, pasi e pyetur nga një ndjekës/e e saj nëse do të publikojë ndonjë projekt muzikore, ajo është përgjigjur: "Ndoshta më shpejt se sa mendoni".

Gjithashtu kujtojmë që kohë më parë, Oriola u nda nga i dashuri i saj, Eros Grezda, dhe në media u përfol se arsyeja që dyshja i dha fund lidhjes ka qënë pikërisht endrra e Oriolës për të vazhduar rrugën e saj në modeling.