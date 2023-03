Oltën jo! Luizi zbulon banorët e BBV që do të ftojë në dasmë. Një emër është surprizë

Luiz Ejlli e ka përmendur herë pas here dasmën që do të bëjë jashtë shtëpisë së “Big Brother VIP” me Kiara Titon. Madje së fundmi, këngëtari ka zbuluar edhe banorët që do të ftojë në ditën e tij të madhe.

Teksa po bisedonte jashtë në oborr me Sabianin, Keisi Medinin dhe Krist Aliajn, ky i fundit e pyeti se kë nga banorët do të ftonte.

“Oltën jo. Do të ftoj Gentin, Efin, Armaldon, Nitën, Kristin, Keisin dhe Mikelën. Do jetë tavolina e Big Brother”, tha Luizi që nuk ka përmendur Valbonën dhe Beatin, por ndoshta ngaqë nuk u mendua gjatë. Por ka surprizuar me emrin e Maestros, me të cilin ka pasur disa zënka.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Gjithashtu Luizi dhe Keisi po mundoheshin që t’i shpjegonin Kristit se si vendosen tavolinat në një dasmë shqiptare. Këngëtari i tha se në një tavolinë vendos njerëzit që e di që flasin dhe shkojnë mirë me njëri-tjetrin.