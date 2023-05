Olta Gixhari shfaqet me Dorin në festën e post Big Brother

Olta Gixhari ka zgjedhur të shfaqet pas kaq kohësh që e ka mbajtur mister, me partnerin e saj.

E veshur me një fustan të kuq i cili e tregon aktoren mjaft në formë, ajo shihet dorë për dore me Dorin.

Për shumë kohë brenda Big Brother, Olta nuk ka dashur që ta përmend ose të bëjë publike rrej tij, por mesa duket, aktorja nuk e ka mbajtur më gjatë të fshehtë partnerin me të cilin ka dhe një djalë.

Aktorja ishte nje nga banoret e forte te shtepise, por doli me kerkesen e saj nga spektakli muajin e fundit per shkak te sic tha, mallit per djalin.